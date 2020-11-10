 Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем | Плавання | Champion.com.ua
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Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем

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Романчук вдруге за 8 днів оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
#Романчук

Джерело - suspilne.media.

Михайло Романчук знову оновив рекорд України на 400-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні.

Плавець фінішував на десятому етапі ISL з результатом 3:38.93.

Попередній рекорд Михайло встановив вісім днів тому, 1 листопада. Тоді він проплив дистанцію за 3:39.63, що було на 0.04 секунди краще, ніж попередній рекорд. Цього разу Романчук зняв зі свого ж рекордного показника - 0.7 секунди.

International Swimming League
Будапешт, Угорщина
400 м вільним стилем
1. Михайло Романчук (Аква Центуріонс, Україна) - 3:38.93
2. Фернандо Шеффер (ЛА Каррент, Бразилія) +2.14
3. Том Дін (Лондон Роар, Велика Британія) +2.98
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