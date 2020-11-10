Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем

Романчук вдруге за 8 днів оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем

Михайло Романчук знову оновив рекорд України на 400-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні.

Плавець фінішував на десятому етапі ISL з результатом 3:38.93.

Попередній рекорд Михайло встановив вісім днів тому, 1 листопада. Тоді він проплив дистанцію за 3:39.63, що було на 0.04 секунди краще, ніж попередній рекорд. Цього разу Романчук зняв зі свого ж рекордного показника - 0.7 секунди.

International Swimming League

Будапешт, Угорщина

400 м вільним стилем

1. Михайло Романчук (Аква Центуріонс, Україна) - 3:38.93

2. Фернандо Шеффер (ЛА Каррент, Бразилія) +2.14

3. Том Дін (Лондон Роар, Велика Британія) +2.98