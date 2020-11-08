 Орловський переміг Босера та інші результати турніру UFC Fight Night 182 | ММА | Champion.com.ua
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Орловський переміг Босера та інші результати турніру UFC Fight Night 182

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Орловський переміг Босера та інші результати турніру UFC Fight Night 182
#Орловський

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір UFC Fight Night 182.

У головній події вечора зустрілися напівважковаговик Тіаго Сантос і Гловер Тейшейра, і останній здобув перемогу задушливим прийомом в третьому раунді.

Вашій увазі інші результати турніру UFC Fight Night 181:

Головний кард:

важка вага: Андрій Орловський (30-19) - Таннер Босер (19-7-1) - перемога Орловського одноголосним рішенням суддів;

найлегша вага: раон Барселос (16-1) - Халід Таха (13-3) - перемога Барселос одноголосним рішенням суддів;

напівлегка вага: Гіга Чікадзе (12-2) - Джеймс Краузе-Сіммонс (7-3) - Чікадзе переміг нокаутом в першому раунді;

мінімальна вага - жінки: Клаудіа Гаделії (18-5) - Янь Сяонань (13-1) - перемога Сяонань одноголосним рішенням суддів.

Попередній кард:

середня вага: Тревін Джайлс (13-2) - Бівона Льюїс (7-3) - перемога Джайлза  технічним нокаутом у 3-му раунді;

важка вага: Олександр Романов (13-0) - Маркус Рожеріу (17-8) - перемога Романова задушенням передпліччям в першому раунді.

напівлегка вага: Даррен Елкінса (26-9) - Луїс Едуардо Гарагоррі (13-2) - Елкінса виграв задушливим прийомом ззаду в третьому раунді;

напівсередню вагу: Макс Гріффін (16-8) - Раміз Брахімай (8-3) - перемога Гріффіна  технічним нокаутом (травма вуха) в третьому раунді;

найлегша вага: Густаво Лопес (12-5) - Ентоні Бирчак (16-7) - перемога Лопеса задушливим прийомом ззаду в першому раунді.

Відзначимо, що наступний турнір UFC також пройде в Лас-Вегасі в наступний уїк-енд (15 листопада). 

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