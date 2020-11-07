Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
У Мінську в рамках 2 туру відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2022 збірна Україна поступилася команді Росії.
Матч завершився з рахунком 30:28 на користь росіян.
Чемпіонат Європи-2022
Кваліфікація, Група 3
Мінськ, Арена Уручьє
7 листопада
Україна - Росія 30:28 (15:14)
Україна: Жуков 6, Кравченко 6, Онуфрієнко 3, Ільченко 3, Міноцький 3, Кириленко 2, Денисов 2, Жук 2, Горіга 1, Шамрило, В’юник, Козакевич, Буйненко, Донцов, Садовий, Бурзак
Росія: Сорока 8, Котов 6, Атьман 4, Виноградов 1, Єрмаков 3, Масленніков 2, Житников 4, Фокін 1, Андрєєв1, Кірєєв, Павленко, Заболотін, Ніколаєнков, Васильєв, Іванов, Белевцов.
Раніше, збірна України вирвала нічию в Росії.