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Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022

Сьогодні 16:07 306 0
Перша поразка українців у відборі на чемпіонат Європи
Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022
#Україна, #Росія, #Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

У Мінську в рамках 2 туру відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2022 збірна Україна поступилася команді Росії.

Матч завершився з рахунком 30:28 на користь росіян.

Чемпіонат Європи-2022
Кваліфікація, Група 3
Мінськ, Арена Уручьє
7 листопада

Україна - Росія 30:28 (15:14)

Україна: Жуков 6, Кравченко 6, Онуфрієнко 3, Ільченко 3,  Міноцький 3, Кириленко 2,  Денисов 2,  Жук 2, Горіга 1, Шамрило, В’юник, Козакевич,  Буйненко, Донцов, Садовий, Бурзак

Росія: Сорока 8, Котов 6, Атьман 4, Виноградов 1, Єрмаков 3, Масленніков 2,  Житников 4, Фокін 1,  Андрєєв1, Кірєєв, Павленко, Заболотін, Ніколаєнков, Васильєв, Іванов, Белевцов.

Раніше, збірна України вирвала нічию в Росії.

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