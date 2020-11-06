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Українська шахістка стала депутатом міської ради Одеси

Сьогодні 12:09 332 0
Жукова пройшла від партії Слуга народу
Українська шахістка стала депутатом міської ради Одеси
#Жукова, #Одеса

Джерело - Tribuna.com.

Українська шахістка Наталія Жукова стала депутатом міської ради Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з результатами виборів, до міськради пройшли 5 партій: Довіряй ділам (20 мандатів), ОПЗЖ (19), Слуга народу (10), Європейська солідарність (10) і Політична партія Шарія (6).

Жукова пройшла до міської ради від партії Слуга народу.

Відзначимо, що українка обіймає посаду президента Федерації шахів Одеської області.

Нагадаємо, Шовковський стане депутатом Київської міської ради.

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