Українська шахістка стала депутатом міської ради Одеси

Жукова пройшла від партії Слуга народу

Українська шахістка Наталія Жукова стала депутатом міської ради Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з результатами виборів, до міськради пройшли 5 партій: Довіряй ділам (20 мандатів), ОПЗЖ (19), Слуга народу (10), Європейська солідарність (10) і Політична партія Шарія (6).

Жукова пройшла до міської ради від партії Слуга народу.

Відзначимо, що українка обіймає посаду президента Федерації шахів Одеської області.

Нагадаємо, Шовковський стане депутатом Київської міської ради.