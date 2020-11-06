Українська шахістка стала депутатом міської ради Одеси

Джерело - Tribuna.com.
Українська шахістка Наталія Жукова стала депутатом міської ради Одеси.
Про це повідомляє Одеська міська територіальна виборча комісія.
Згідно з результатами виборів, до міськради пройшли 5 партій: Довіряй ділам (20 мандатів), ОПЗЖ (19), Слуга народу (10), Європейська солідарність (10) і Політична партія Шарія (6).
Жукова пройшла до міської ради від партії Слуга народу.
Відзначимо, що українка обіймає посаду президента Федерації шахів Одеської області.
Нагадаємо, Шовковський стане депутатом Київської міської ради.