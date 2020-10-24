Росіянин Хабіб Нурмагомедов в чемпіонському бою UFC 254 зустрінеться з американцем Джастіном Гейджи.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор дав свій прогноз на цей бій.

"Хабіб буде відступати і тремтіти, як він зазвичай це робить. Гейджи це відразу помітить і підлаштується під його джеб і позицію. У Гейджи свій особливий стиль - "нирки", які допоможуть запобігти джебу від Хабіба", - заявив боєць.

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"Також Хабіб завжди високо тримає голову і Гейджи в будь-який момент може влучити і вирубати його. Якщо Хабіб його покладе, то бій може закінчитися в першому раунді. Я вважаю, що Хабіб швидше за все переможе, але якщо Гейджи влучить, він його вирубає", - вважає Мак-Грегор.