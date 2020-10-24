Менеджер Хабіба госпіталізований через коронавірус

Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заразився коронавірусом та вирішив пройти лікування в госпіталі.

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Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Увага, друзі і колеги. Цього тижня мені діагностували COVID-19, і я лікуюся в госпіталі. Я хочу розповісти про це, щоб всі, хто контактував зі мною чи моїм оточенням, могли вжити всіх необхідних заходів обережності. Спасибі вам велике і бережіть себе", - написав Абдель-Азіз.