Менеджер Хабіба госпіталізований через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заразився коронавірусом та вирішив пройти лікування в госпіталі.
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Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Увага, друзі і колеги. Цього тижня мені діагностували COVID-19, і я лікуюся в госпіталі. Я хочу розповісти про це, щоб всі, хто контактував зі мною чи моїм оточенням, могли вжити всіх необхідних заходів обережності. Спасибі вам велике і бережіть себе", - написав Абдель-Азіз.
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Attention friends and colleagues, I was diagnosed with Covid-19 this week and am recovering in the hospital. I want to get the word out, so that anyone who has been in contact with me or others around me can take necessary precautions. Thank you so much, and be safe ❤️
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