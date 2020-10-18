Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів

Людовик відпрацював на семи чемпіонатах світу і чотирьох чемпіонатах Європи

Джерело - Главком.

У 55-річному віці помер один із найкращих в українській історії гандбольних рефері Олександр Людовик.

Про це пресслужба Федерації гандболу України.

Трагедія сталася 17 жовтня. Олександр Миколайович раптово помер у своїй квартирі.

Людовику стало зле, коли він був вдома. Швидка їхала занадто довго, рідні намагались надати першу допомогу, але врятувати Олександра не вдалось.

Олександр Людовик народився у Чернівцях. Понад 20 років у парі з Валентином Вакулою він судив матчі міжнародного рівня – на Олімпійських іграх, семи чемпіонатах світу, чотирьох чемпіонатах Європи, у фіналі Ліги чемпіонів, фіналах єврокубків та національних змаганнях. Останнім часом Людовик працював делегатом Федерації гандболу України та передавав свій досвід і знання молодим рефері.

Нагадаємо, Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів.