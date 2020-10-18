 Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів | Гандбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко розгромно програв Лопесу у бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:49 28290 55
Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв
Сьогодні 12:40 214
Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 1788
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою
Сьогодні 11:30 1005
Арум не згоден з суддівськими записками - він вимагатиме не призначати на бої одного із суддів
Сьогодні 10:40 1443 1
Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида
Сьогодні 10:24 1537
Редкач - про поразку Ломаченка: У кожного механізму є свій ресурс, і наш ідол теж не залізний
Сьогодні 09:55 1106
Ломаченко не згоден з рішенням суддів
Сьогодні 08:54 3677 3
Ломаченко - Лопес: повне відео бою
Сьогодні 08:23 3197 1
Ротань звинуватив фіскальну службу Києва у пропажі грошей
Сьогодні 08:10 1360
Блоги
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:30 989
Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою
Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:58 694
Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком
Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:42 558
Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес
Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:16 1031 2
Головні перемоги ще попереду. Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса
Головні перемоги ще попереду. Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:44 1098
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
Вчора 18:07 5491
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
Вчора 17:31 9182 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Вчора 15:37 738 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
16.10.2020 21:41 4635
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
16.10.2020 20:12 1524
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:56 Футбол Хетафе - Барселона 1:0. Огляд матчу 67
12:40 Бокс Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який Ломаченко виграв 214
12:25 Гандбол Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів 1788
12:10 Футбол Реал - Кадіс 0:1. Огляд матчу 434
11:55 Футбол Ханданович встановив рекорд Серії А 383
11:40 Футбол Кротоне - Ювентус 1:1. Огляд матчу 414
11:30 Блог ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою 1005
11:25 Бокс Лопес сказав Ломаченку: Вибач, але справа зроблена 764
11:10 Футбол Сельта - Атлетіко 0:2. Огляд матчу 493
10:55 Бокс Шуфрич: Реакція частини наших людей на поразку Ломаченка - ганьба України 1144
10:40 Бокс Арум не згоден з суддівськими записками - він вимагатиме не призначати на бої одного із суддів 1443 1
10:24 Бокс Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида 1537
10:12 Пряма трансляція Тоттенгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ 180
10:10 Бокс Лопес: Я був готовий до бою з Ломаченком 962
09:58 Блог Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою 696
09:55 Бокс Редкач - про поразку Ломаченка: У кожного механізму є свій ресурс, і наш ідол теж не залізний 1106
09:42 Блог Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком 558
09:40 Бокс Мейвезер виграв велику суму завдяки поразці Ломаченка 1637
09:25 Бокс Лопес став 13-им абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів 1337
09:16 Блог Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес 1031 2
09:10 Бокс Лопес - Ломаченко: статистика ударів 1448 1
08:54 Бокс Ломаченко не згоден з рішенням суддів 3677 3
08:44 Блог Головні перемоги ще попереду. Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса 1100
08:40 Футбол Рамос пошкодив коліно і може пропустити матч з Шахтарем 1002
08:25 Бокс Берланга нокаутував Боловса у першому раунді бою 1150

Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:25 1788 0
Людовик відпрацював на семи чемпіонатах світу і чотирьох чемпіонатах Європи
Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів
#Людовик

Джерело - Главком.

У 55-річному віці помер один із найкращих в українській історії гандбольних рефері Олександр Людовик.

Про це пресслужба Федерації гандболу України.

Трагедія сталася 17 жовтня. Олександр Миколайович  раптово помер у своїй квартирі.

Людовику стало зле, коли він був вдома. Швидка їхала занадто довго, рідні намагались надати першу допомогу, але врятувати Олександра не вдалось.

Олександр Людовик народився у Чернівцях. Понад 20 років у парі з Валентином Вакулою він судив матчі міжнародного рівня – на Олімпійських іграх, семи чемпіонатах світу, чотирьох чемпіонатах Європи, у фіналі Ліги чемпіонів, фіналах єврокубків та національних змаганнях. Останнім часом Людовик працював делегатом Федерації гандболу України та передавав свій досвід і знання молодим рефері. 

Нагадаємо, Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()