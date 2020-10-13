Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками

Крім міжнародних матчів, змагання будуть без глядачів

Кабінет Міністрів України 13-го жовтня продовжив коронавірусний карантин до кінця року, а також посилив умови обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Новое Время.

Зокрема, знову під заборону потрапили спортивні заходи з уболівальниками. Останнім часом на стадіони допускали 25-30% глядачів, проте тепер весь спорт залишиться без фанів.

Є виняток у вигляді міжнародних турнірів, де потрібно буде отримувати дозвіл на допуск глядачів.

Тепер футбольні, баскетбольні і хокейні чемпіонати України будуть проходити без глядачів, однак на матчі Ліги чемпіонів або Ліги націй можна буде отримати дозвіл.

Нові обмеження пов'язані з погіршенням коронавірусної ситуації в країні.

Нагадаємо, Семеренко отримала негативний тест на коронавірус.