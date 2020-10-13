Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками

Джерело - sport.ua.
Кабінет Міністрів України 13-го жовтня продовжив коронавірусний карантин до кінця року, а також посилив умови обмежувальних заходів.
Про це повідомляє Новое Время.
Зокрема, знову під заборону потрапили спортивні заходи з уболівальниками. Останнім часом на стадіони допускали 25-30% глядачів, проте тепер весь спорт залишиться без фанів.
Є виняток у вигляді міжнародних турнірів, де потрібно буде отримувати дозвіл на допуск глядачів.
Тепер футбольні, баскетбольні і хокейні чемпіонати України будуть проходити без глядачів, однак на матчі Ліги чемпіонів або Ліги націй можна буде отримати дозвіл.
Нові обмеження пов'язані з погіршенням коронавірусної ситуації в країні.
Нагадаємо, Семеренко отримала негативний тест на коронавірус.