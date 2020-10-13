 Брат українського олімпійського чемпіона Тедеєва встановить пам’ятник Сталіну | Боротьба | Champion.com.ua
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Брат українського олімпійського чемпіона встановить пам’ятник Сталіну

Сьогодні 09:59 895 2
Дзамболат Тедеєв профінансував встановлення пам'ятника Сталіну
Брат українського олімпійського чемпіона встановить пам’ятник Сталіну
#Тедеєв

Джерело - Чемпіон.

Брат українського олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва Дзамболат виділив гроші на встановлення пам’ятнику  Йосипу Сталіну.

Про це повідомляє АЛАНИЯинформ.

Пам’ятник встановлять у рідному селі Тедеєва Цорбіс, що у Знаурському районі Південної Осетії.

"Площа будується в центрі села, там і встановлять пам'ятник Сталіну. Пам'ятник вже виготовлений у Владикавказі. Його висота складе три метри", - сказав Тедеєв.

Відзначимо, що Дзамболат Тедеєв є головним тренером збірної Росії з вільної боротьби.

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