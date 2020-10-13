Брат українського олімпійського чемпіона встановить пам’ятник Сталіну

Дзамболат Тедеєв профінансував встановлення пам'ятника Сталіну

Джерело - Чемпіон.

Брат українського олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва Дзамболат виділив гроші на встановлення пам’ятнику Йосипу Сталіну.

Про це повідомляє АЛАНИЯинформ.

Пам’ятник встановлять у рідному селі Тедеєва Цорбіс, що у Знаурському районі Південної Осетії.

"Площа будується в центрі села, там і встановлять пам'ятник Сталіну. Пам'ятник вже виготовлений у Владикавказі. Його висота складе три метри", - сказав Тедеєв.

Відзначимо, що Дзамболат Тедеєв є головним тренером збірної Росії з вільної боротьби.