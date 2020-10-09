 Будівельник двічі програв російській команді у контрольній зустрічі | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Будівельник двічі програв російській команді у контрольній зустрічі

Сьогодні 16:29 283 0
Будівельник двічі програв російській команді у контрольній зустрічі
#Budivelnyk Gaming, #CBC Parma

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші товариські ігри між командами Budivelnyk Gaming (Україна) та CBC Parma (Росія). Команди грали серію ігор до двох перемог (BO3).

В першій грі українській команді вдалось отримати перемогу, попри солідне відставання під час матчу. Хочеться відзначити дії в атаці нашого розігруючого Євгена Євстратенка (NGxWinGer) та захисника Владислава Сухова (SainT_Ukr), які набрали 19 та 17 очків відповідно. 

Друга гра була не така вдала і Будівельник поступився супернику з розгромним рахунком. При цьому варто відзначити гру нашого центрового - Олега Гусєва (OG-GhettoOdessa), який раз за разом доставляв багото проблем суперникам своїми фірмовими хуками та виконав 3/4 спроби із-за дуги. Але розігруючого команди Парма нам не вдалося зупинити. Цей був його день.

У вирішальній грі, після першої половини, Будівельник мав перевагу. Результат вирішувався в кінцівці матчу та удача була не на стороні української команди. Серія втрат м'яча і хороша гра Парми в атаці. Результат 2:1 в серії на користь російського клубу.

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