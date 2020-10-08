Хімік програв Савіно у кваліфікації Ліги чемпіонів

Українки не виграли жодного сету

Джерело - Чемпіон.

В італійському місті Скандіччі у середу відбувся повторний матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів серед жінок, в якому зустрічалися місцевий клуб Савіно і южненський Хімік.

Номінальними господарями майданчика сьогодні вважалася українська команда.

Як і напередодні, перемогу в трьох партіях здобули італійки. Стартові два сети Хімік непогано розпочинав, а в першій партії навіть лідирував в рахунку 8:6. Але далі перевага переходила до суперниць українок і наші дівчата програли три сети поспіль - 16:25, 19:25 та 11:25.

Таким чином, тепер Савіно виступить у груповому етапі Ліги чемпіонів, а Хімік переходить до кубка ЄКВ, де його суперником в 1/16 фіналу буде турецький Галатасарай.

Ліга чемпіонів ЄКВ. Сезон 2020-2021 рр.

Жінки. Другий кваліфікаційний раунд

Скандіччі (Італія)

Хімік (Южний, Україна) - Савіно (Скандіччі, Італія) 0:3 (16:25 19:25, 11:25)

Перший матч - 0:3

Нагадаємо, українські волейболісти тріумфально виступили на юнацькому чемпіонаті Європи.