Бійця UFC засудили до 22-місячного тюремного ув'язнення

Сосолі під час бійки в барі зламав чоловікові щелепу

Австралійський боєць UFC Бен Сосолі отримав тюремний термін за бійку в барі, яка сталася в Мельбурні в вересні 2019 року.

Про це повідомляє MMAFighting.

Спортсмена засудили до 22-місячного ув'язнення. Сосолі працював охоронцем в барі, і у нього стався конфлікт з одним із нетверезих відвідувачів бару. Того клієнта вже двічі виводили із закладу, але він ніяк не заспокоювався. В результаті Сосолі вдарив чоловіка і той втратив свідомість.

Подальше обстеження виявило у чоловіка перелом щелепи, і він написав на Сосолі заяву. Суддя розглянув суть справи та визнав поведінку бійця неадекватним в тій ситуації. Сам Сосолі визнав себе винним в нанесенні тяжкої травми і його засудили до тюремного ув'язнення. Варто сказати, що Сосолі вже відсидів 11 місяців зі свого терміну, так як він перебував під арештом ще з осені 2019 року.

Свій останній бій в UFC спортсмен провів 23 лютого 2020 року, програвши нокаутом в першому раунді Маркосу Рожеріо.

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