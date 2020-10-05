Джерело - Чемпіон.
6 жовтня о 22:00 за київським часом відбудуться перші в історії України товариські ігри між професійними командами з електронного (інтерактивного) баскетболу.
У історичному поєдинку зустрінуться eBC Dnipro (Україна) та CBC Parma (Російська Федерація).
Матчі відбуватимуться на базі баскетбольного симулятора NBA 2K21 в режимі PRO-AM 5x5, серія до 2-ох перемог (BO3).
Трансляцію ігор можна подивитись на twitch-каналі за посиланням.
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Горячий контен під'їхав 🔥 06.10.2020 о 22:00 за київским часом відбудуться перші в історії товариські ігри між професійними командами з електронного (інтерактивного) баскетболу. У цей вівторок відбудеться протистояння між eBC Dnipro (Україна) та @cbc_parma (Російська Федерація). Матчі пройдуть на базі баскетбольного симулятора NBA 2K21 в режимі PRO-AM 5x5, серія до 2-ох перемог (BO3). Трансляцію ігор можно подивитись на нашому twitch-каналі за посиланням https://www.twitch.tv/ukrainiancyberbasketball/