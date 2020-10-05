Поєдинок буде транслюватися на платформі Twitch

Джерело - Чемпіон.

6 жовтня о 22:00 за київським часом відбудуться перші в історії товариські ігри між професійними командами з електронного (інтерактивного) баскетболу.

У історичному поєдинку зустрінуться eBC Dnipro (Україна) та CBC Parma (Російська Федерація).

Матчі відбуватимуться на базі баскетбольного симулятора NBA 2K21 в режимі PRO-AM 5x5, серія до 2-ох перемог (BO3).

Трансляцію ігор можна подивитись на twitch-каналі за посиланням.