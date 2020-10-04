Українські гімнасти здобули шість нагород на етапі Кубка світу

Найкращою у вправах на брусах стала Діана Варінська

Джерело - Чемпіон.

Перший день фіналів етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському Сомбатхеї вдало завершився для українських спортсменів, які завоювали відразу шість медалей.

Єдине золото в актив України занесла Діана Варінська, краще за інших виступивши в вправах на брусах.

В опорному стрибку на п'єдестал пошани потрапили Анастасія Мотакі і Ангеліна Радивилова, які зайняли друге і третє місце відповідно.

Срібну медаль у чоловіків у вправах на кільцях посів Ігор Радівілов, а в цій же дисципліні третім став Євген Юденков. Також третє місце у вільних вправах зайняв Петро Пахнюк.

Раніше, Україна вперше за сім років представлена на Джиро д'Італія.