Українські гімнасти здобули шість нагород на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Перший день фіналів етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському Сомбатхеї вдало завершився для українських спортсменів, які завоювали відразу шість медалей.
Єдине золото в актив України занесла Діана Варінська, краще за інших виступивши в вправах на брусах.
В опорному стрибку на п'єдестал пошани потрапили Анастасія Мотакі і Ангеліна Радивилова, які зайняли друге і третє місце відповідно.
Срібну медаль у чоловіків у вправах на кільцях посів Ігор Радівілов, а в цій же дисципліні третім став Євген Юденков. Також третє місце у вільних вправах зайняв Петро Пахнюк.
Раніше, Україна вперше за сім років представлена на Джиро д'Італія.