Нардеп обурився кількістю виділених коштів на паралімпійський спорт

Джерело - Чемпіон.
Народний депутат від фракції Слуга народу і глава підкомітету з питань фізичної культури і масового спорту Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України Георгій Мазурашу незгідний з кількістю грошей, які планують виділити на паралімпійський спорт у 2021 році.
Про це розповів сам народний обранець.
"Підкреслюю, що з величезною повагою ставлюсь до людей з інвалідністю, які займаються фізкультурою і спортом, не кажучи вже про тих супер героїв, які примудряються досягати спортивних успіхів!
Але... У світі паралімпійський/дефлімпійський рух - це, передусім, соціалізація, реабілітація, важливий чинник гуманізації суспільства, сприяння адаптації до більш-менш повноцінного життя... А в Україні це перетворили на "даєш медалі!"...
Вважаю, що 4 млрд. 612 тис. 294,6 грн. на спорт для осіб з інвалідністю з 7 млрд. 341 тис. 891,2 грн. Мінмолодьспорту в проекті Держбюджету 2021 р., - це, вибачте, НЕАДЕКВАТНО...
Тобто понад 62,8% "спортивно-молодіжного" бюджету спрямовується на спортивно-фізкультурну роботу серед осіб з інвалідністю, яких в Україні, за даними з відкритих джерел, приблизно 6%. А з цих 6% приблизно 2% залучено до фізкультурно-спортивної роботи та оздоровлення. Тобто від всього населення це приблизно 0,15%.
У проєкті бюджету на 2020 р., як пригадую, на паралімпійський напрям передбачалось в першій редакції 1,96 млрд. з 4,12 млрд., що становило приблизно 47,57%. Тепер пішли далі - вже майже 63%..", - відзначив Мазурашу.