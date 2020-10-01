Нардеп обурився кількістю виділених коштів на паралімпійський спорт

Георгій Мазурашу прокоментував виділення коштів на паралімпійців

Джерело - Чемпіон.

Народний депутат від фракції Слуга народу і глава підкомітету з питань фізичної культури і масового спорту Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України Георгій Мазурашу незгідний з кількістю грошей, які планують виділити на паралімпійський спорт у 2021 році.

Про це розповів сам народний обранець.