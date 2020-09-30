Хімік вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

І в другому матчі команда із Южного виявилася сильнішою за СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

В Южному відбувся другий матч першого раунду жіночої Ліги чемпіонів, в якому Хімік переміг Прометей.

Перший матч закінчився перемогою Хіміка 3:1, тепер же гостям потрібно було вигравати з рахунком 3:0, і 3:1, щоб перевести матч в золотий сет. На початку матчу господарки швидко заволоділи перевагою і перший сет виграли з різницею в п'ять очок.

У другому сеті Прометей зібрався і навіть міг повести в рахунку. Але в його кінцівці дівчата з "Хіміка" знову захопили перевагу і оформили загальну перемогу.

Ліга чемпіонів

Перший раунд

Другий матч, 30 вересня

Хімік - Прометей 3:0 (25:20, 25:19, 25:19)

Перший матч: 3:1

Нагадаємо, українські волейболісти тріумфально виступили на юнацькому чемпіонаті Європи.