Хімік вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
В Южному відбувся другий матч першого раунду жіночої Ліги чемпіонів, в якому Хімік переміг Прометей.
Перший матч закінчився перемогою Хіміка 3:1, тепер же гостям потрібно було вигравати з рахунком 3:0, і 3:1, щоб перевести матч в золотий сет. На початку матчу господарки швидко заволоділи перевагою і перший сет виграли з різницею в п'ять очок.
У другому сеті Прометей зібрався і навіть міг повести в рахунку. Але в його кінцівці дівчата з "Хіміка" знову захопили перевагу і оформили загальну перемогу.
Ліга чемпіонів
Перший раунд
Другий матч, 30 вересня
Хімік - Прометей 3:0 (25:20, 25:19, 25:19)
Перший матч: 3:1
Нагадаємо, українські волейболісти тріумфально виступили на юнацькому чемпіонаті Європи.