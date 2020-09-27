Блахович нокаутував Реєса і став чемпіоном UFC у напівважкій вазі

Джерело - Чемпіон.
Ян Блахович переміг Домініка Реєса у рамках UFC 253 в Абу-Дабі і завоював чемпіонський титул у напівважкій вазі.
BOW DOWN TO THE KING 👑— UFC (@ufc) September 27, 2020
🇵🇱 @JanBlachowicz has taken over the throne.
[ B2YB @P3Protein ] #UFC253 pic.twitter.com/M9rF7Cgr2Y
У кінці другої п'ятихвилинки Ян відправив Реєса в нокдаун, а потім добив у партері.
Нагадаємо, Дерев'янченко поступився Чарло в бою за титул WBC.
Також, Брієдіс переміг Дортікоса і виграв Світову боксерську суперсерію.