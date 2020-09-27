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Блахович нокаутував Реєса і став чемпіоном UFC у напівважкій вазі

Сьогодні 09:08 313 0
Поєдинок завершився у другому раунді
Блахович нокаутував Реєса і став чемпіоном UFC у напівважкій вазі
Фото: ESPN MMA
#Блахович, #Реєс, #UFC

Джерело - Чемпіон.

Ян Блахович переміг Домініка Реєса у рамках UFC 253 в Абу-Дабі і завоював чемпіонський титул у напівважкій вазі.

У кінці другої п'ятихвилинки Ян відправив Реєса в нокдаун, а потім добив у партері.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився Чарло в бою за титул WBC.

Також, Брієдіс переміг Дортікоса і виграв Світову боксерську суперсерію.

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