Блахович нокаутував Реєса і став чемпіоном UFC у напівважкій вазі

Ян Блахович переміг Домініка Реєса у рамках UFC 253 в Абу-Дабі і завоював чемпіонський титул у напівважкій вазі.

