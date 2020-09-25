Джерело - Facebook Олександра Устенка.

Іспанський тріатлоніст Дієго Ментріда поступився призовим місцем британцю Джеймсу Тиґлю, який лідирував, але перед фінішем повернув не в той бік.

Під час забігу британець упевнено тримався на третьому місці, але перед останнім поворотом, втратив темп, побігши у бік загорожі.

Ментріда одразу ж наздогнав Тиґля, але за кілька кроків до фінішу іспанець раптом зупинився, пропустивши Тиґля попереду.

Після того, як Тиґль добіг до Ментріди він потиснув руку спорстмену, і перетнув фінішну лінію третім.

За цей вчинок організатори змагань присудили іспанцеві почесне третє місце й надали таку ж грошову винагороду, як і британцю - €300.

"Побачивши, як він несвідомо помилився, я зупинився. Він заслуговував на цю перемогу. І якби так сталося вдруге, я вчинив би так само", - сказав Ментріда.

Переможець забігу Франциско Хав’єр Гомес Нойя назвав жест Ментріди "найкращим в історії".

Цим жестом захопився відомий актор Вілл Сміт, який висловив свою повагу іспанському спортсмену.