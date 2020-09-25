Джерело - Facebook Олександра Устенка.
Іспанський тріатлоніст Дієго Ментріда поступився призовим місцем британцю Джеймсу Тиґлю, який лідирував, але перед фінішем повернув не в той бік.
Під час забігу британець упевнено тримався на третьому місці, але перед останнім поворотом, втратив темп, побігши у бік загорожі.
Ментріда одразу ж наздогнав Тиґля, але за кілька кроків до фінішу іспанець раптом зупинився, пропустивши Тиґля попереду.
Після того, як Тиґль добіг до Ментріди він потиснув руку спорстмену, і перетнув фінішну лінію третім.
За цей вчинок організатори змагань присудили іспанцеві почесне третє місце й надали таку ж грошову винагороду, як і британцю - €300.
"Побачивши, як він несвідомо помилився, я зупинився. Він заслуговував на цю перемогу. І якби так сталося вдруге, я вчинив би так само", - сказав Ментріда.
Переможець забігу Франциско Хав’єр Гомес Нойя назвав жест Ментріди "найкращим в історії".
Цим жестом захопився відомий актор Вілл Сміт, який висловив свою повагу іспанському спортсмену.
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WOW!! Integrity on full display!! When Spanish triathlete @diegomentrida noticed that British triathlete @james_teagle went the wrong way right before the finish line of a race in Spain, Diego waited for him so he could take what he says is his deserved place. “He was in front of me the whole time. He deserved it.” 📹: @elmundo_es