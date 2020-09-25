 Ілля Шевляк: Спортивний комітет України - це родина, об'єднана спільними цінностями та принципами | Інше | Champion.com.ua
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Ілля Шевляк: Спортивний комітет України - це родина, об'єднана спільними цінностями та принципами

Сьогодні 07:44 158 0
Ілля Шевляк: Спортивний комітет України - це родина, об'єднана спільними цінностями та принципами

Джерело - Чемпіон.

У цьому році Спортивний комітет України святкує своє 15-річчя. Уже 12 років на чолі організації стоїть Ілля Шевляк. Чемпіон привітав президента СКУ та попросив згадати найголовніші віхи в історії організації.

15 років Спортивному комітету це -...?

Насамперед, родина, об’єднана спільними цінностями та принципами. Потужна команда професіоналів, яка самовіддано працює на розвиток спорту.

Нарешті – це Бренд, інноваційність, креатівнисть та робота на результат.

Що вдалося із задуманого? Що не зовсім?

Посилення значимості неолімпійського спорту, визнання організації, авторитетність серед спортсменів та тренерів, які є пріоритетом у нашій діяльності. Підвищення рівня Всесвітніх ігор з неолімпійськіх видів спорту в Україні, зростання медійного інтересу до неолімпійського спорту, запуск мультиспортивного формату турнірів та соціальних проектів.

Незавершеним залишається запровадження стипендій для видатних спортсменів та тренерів із неолімпійських видів спорту.

Ігри у Вроцлаві: як це було?

Круто та командно, в принципі, як завжди. Україна традиційно в топі країн-лідерів неолімпійського спорту, але цього разу ми впевнено увійшли в п'ятірку найкращих. Вперше на Суспільному було організовано пряму трансляцію Ігор та запущено національну інформаційну кампанію, яка стала додатковою потужною мотивацією для досягнень української збірної. 

Цілі та мрії на майбутнє

Якщо об'єднуємо цілі та мрії, то це топ-3 на Всесвітніх іграх, запровадження стипендій для видатних спортсменів і тренерів з неолімпійських видів спорту та постійний розвиток Організації.

Побажання: спортсменам, спортивний спільноті, уболівальникам

Нехай завжди будуть лише успіхи та перемоги! І жодних криз.

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