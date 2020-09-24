В Україні презентували четверту кібербаскетбольну команду

Джерело - Чемпіон.

Ukrainian E-Basketball League поповнилась ще однією професійною кібер командою з електронного баскетболу.

Azov Wolves Gaming Club - четверта команда, яка прийме участь в чемпіонаті України з кібербаскетболу. Цікаво, що до складу Азовських Вовків увійшов засновник Ліги та її президент Сергій Волков.

Нагадуємо, що чемпіонат України з кібербаскетболу розпочнеться в жовтні цього року. Точну дату старту турніру організатори оголосять найближчим часом. Як повідомлялося раніше, у першому сезоні ввійдуть шість команд. Імена чотирьох ми вже знаємо - BC Dnipro, Lviv Boars, Будівельник і Azov Wolves.

Також повідомлялося, що в Україні представили стратегію розвитку кіберспорту, який нещодавно визнали офіційно.