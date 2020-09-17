В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту

У Києві відбулася презентація Української професійної кіберспортивної асоціації, де було представлено стратегію розвитку кіберспорту в Україні 2020-2025 роки.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

“Ми повинні розуміти, на що перетворився кіберспорт у світі. Це потужна економічна сила, і ми повинні пишатися тим, що українки кіберспорт - у п’ятірці самих крутих у світі”. - сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Міністр наголосив, що влада повинна створити належні умови для кіберспорту. Також, він звернув увагу на те, що через у кіберспорт планують залучати та соціалізувати людей з інвалідністю, збільшувати фізичну активність кіберспортсменів.

“Ми повинні розуміти те, що кіберспорт визнали офіційно в Україні - це тільки початок великого шляху, це величезна можливість для соціалізації багатьох людей, людей із посттравматичним синдромом, наприклад”, - підкреслив урядовець.

Нині, додав Немчінов, є низка програм, у втіленні в життя яких братимуть участь кіберспортивні асоціації спільно із Міністерством ветеранів, а Кабінет Міністрів, зі свого боку, буде його коригувати та допомагати в усьому, в чому можна.

Нагадаємо, у Києві створять кіберспортивну арену.