 В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту | Кіберспорт | Champion.com.ua
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В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту

Сьогодні 17:20 385 0
В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту
#Кіберспорт

Джерело - ukrinform.ua.

У Києві відбулася презентація Української професійної кіберспортивної асоціації, де було представлено стратегію розвитку кіберспорту в Україні 2020-2025 роки.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

“Ми повинні розуміти, на що перетворився кіберспорт у світі. Це потужна економічна сила, і ми повинні пишатися тим, що українки кіберспорт - у п’ятірці самих крутих у світі”. - сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Міністр наголосив, що влада повинна створити належні умови для кіберспорту. Також, він звернув увагу на те, що через у кіберспорт планують залучати та соціалізувати людей з інвалідністю, збільшувати фізичну активність кіберспортсменів.

“Ми повинні розуміти те, що кіберспорт визнали офіційно в Україні - це тільки початок великого шляху, це величезна можливість для соціалізації багатьох людей, людей із посттравматичним синдромом, наприклад”, - підкреслив урядовець.

Нині, додав Немчінов, є низка програм, у втіленні в життя яких братимуть участь кіберспортивні асоціації спільно із Міністерством ветеранів, а Кабінет Міністрів, зі свого боку, буде його коригувати та допомагати в усьому, в чому можна.

Нагадаємо, у Києві створять кіберспортивну арену.

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