Шевляк: Стипендії для наших спортсменів стануть справжнім подарунком до професійного свята

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Учора цю ініціативу підтримали і в Уряді.
Президент СКУ Ілля Шевляк прокоментував цю подію на своїй сторінці у Facebook.
"Урядом схвалено проєкт Указу Президента України "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів"!!! Переконаний, що остаточне рішення, яке ми всі так довго чекали, стане справжнім подарунком до професійного свята! Вадим Гутцайт, дякую за підтримку ініціативи Спортивного комітету!", - написав Шевляк.