Шевляк: Стипендії для наших спортсменів стануть справжнім подарунком до професійного свята

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Учора цю ініціативу підтримали і в Уряді.

Президент СКУ Ілля Шевляк прокоментував цю подію на своїй сторінці у Facebook.