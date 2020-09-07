Олімпіада-2020 відбудеться незалежно від ситуації з коронавірусом

Олімпіада-2020 у Токіо має відбутися незалежно від ситуації з коронавірусом.

Про це заявив віцепрезидент МОК Джон Коутс.

"Олімпіада в Японії відбудеться незалежно від перебігу ситуації зі світовою пандемієюю

Тепер наше завдання - розглянути усі контрзасоби, щоб Ігри відбулися. Деякі країни контролюватимуть поширення коронавірусу, деякі - ні. У нас будуть атлети з обох типів країн. Загалом прибуде 206 країн, тож перед організаторами з Японії стоїть величезне завдання, як усе це взяти під контроль", - зазначив Коутс.