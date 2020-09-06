 Збірна України розгромила Францію у Суперфіналі Євроліги | Пляжний футбол | Champion.com.ua
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Збірна України розгромила Францію у Суперфіналі Євроліги

Сьогодні 19:54 356 0
Українці зайняли третє місце у Суперфіналі Євроліги
Збірна України розгромила Францію у Суперфіналі Євроліги
#Україна, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 06 вересня, збірна Україна у матчі Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу перемогла Францію й посіла третє місце на турнірі.

На початку матчу команди обмінялися голами, а потім ігрова перевага української збірної стала беззаперечною.

Найкращим у складі українців був Андрій Пашко, який оформив хет-трик.

Євроліга-2020
Суперфінал, 4 тур
06 вересня

Україна — Франція 7:2

Голи: 1:0 – 3 Пашко, 1:1 – 10 Госселін, 2:1 - 12 Пашко, 3:1 – 21 Войток, 4:1 – 23 Заворотний, 5:1 -28 Щериця, 6:1 – 29 Пашко, 7:1 – 31 Войтенко, 7:2 – 33 Госселін

Україна: Гладченко, Макеєв, Зборовський, Щериця, Пашко, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сіренко, Войтенко, Заворотний.

Франція: Медіна, Форт, Госселін, Шиллінгфорт, Бізот, Баскез, Фірміс, Хук, Діас, Гнепо, Леблан, Бельоме.

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