Продексім переміг Моноліт, Ураган знищив Сокіл. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років.
Енергія, Продексім, АФФК і Ураган святкували перемоги. Київський ХІТ втретє зіграв внічию.
Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021
3 тур
4 вересня
Енергія (Львів) - Полісся (Житомир) 3:1 (1:1)
5 вересня
Кардинал-Рівне (Рівне) - АФФК Суми (Суми) 3:4 (2:2)
ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка, Донецька область) - ХІТ (Київ) 2:2 (2:2)
Моноліт (Харків) - Продексім (Херсон) 3:7 (0:3)
6 вересня
Сокіл (Хмельницький) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:9 (1:4)
Нагадаємо, Продексім знищив Сокіл, ХІТ зіграв внічию з Енергією.