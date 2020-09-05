 Бех-Романчук завоювала срібло на престижному турнірі в Австрії | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Бех-Романчук завоювала срібло на турнірі в Австрії

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Бех-Романчук завоювала срібло на турнірі в Австрії
#Бех-Романчук

Джерело - glavcom.ua.

Українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань Golden Roof Challenge-2020, які відбувалися в центрі австрійського Інсбрука.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Марина з результатом 6,82 метра посіла друге місце, поступившись лише білорусці Анастасії Мирончик-Івановій.

Білоруська атлетка у кожній з трьох перших спроб покращувала власні результати і врешті зафіксувала переможний результат на 6,94 м, що є найкращим результатом сезону в світі.

Третьою з результатом 6,52 м стала словенка Нея Філіпич.

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла міжнародний турнір у Польщі.

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