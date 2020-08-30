Продексім знищив Сокіл, ХІТ зіграв внічию з Енергією. Результати матчів 2 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років.
ХІТ та Ураган вдома втратили очки. Продексім же святкував впевнену перемогу і одноосібно захопив лідерство у чемпіонаті.
Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021
2 тур
29 серпня
ІнБев (Житомир) - Моноліт (Харків) 2:5 (1:3)
ХІТ (Київ) - Енергія (Львів) 4:4 (2:1)
30 серпня
Ураган (Івано-Франківськ) - Кардинал-Рівне (Рівне) 3:3 (3:2)
АФФК Суми (Суми) - ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка, Донецька область) 1:4 (0:0)
Продексім (Херсон) - Сокіл (Хмельницький) 7:1 (2:0)
Раніше, Ураган став володарем Кубка України.