Продексім знищив Сокіл, ХІТ зіграв внічию з Енергією. Результати матчів 2 туру Екстра-ліги

Лише Продексім виграв обидва матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років.

ХІТ та Ураган вдома втратили очки. Продексім же святкував впевнену перемогу і одноосібно захопив лідерство у чемпіонаті.

Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021

2 тур

29 серпня

ІнБев (Житомир) - Моноліт (Харків) 2:5 (1:3)

ХІТ (Київ) - Енергія (Львів) 4:4 (2:1)

30 серпня

Ураган (Івано-Франківськ) - Кардинал-Рівне (Рівне) 3:3 (3:2)

АФФК Суми (Суми) - ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка, Донецька область) 1:4 (0:0)

Продексім (Херсон) - Сокіл (Хмельницький) 7:1 (2:0)

Раніше, Ураган став володарем Кубка України.