Ракич і Сміт показали однакову вагу перед UFC Fight Night 175

У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування турніру UFC Fight Night 175.

Про це повідомляє пресслужба промоушену.

У головній події напівважковаговик Ентоні Сміт проведе бій проти Александара Ракича.

Результати зважування:

Ентоні Сміт (92,9 кг) - Александар Ракич (92,9 кг)

Роббі Лоулер (77,5 кг) - Ніл Магни (77,5 кг)

Алекса Грассо (57,1 кг) - Джи Юн Кім (57,1 кг)

Рікардо Ламас (65,7 кг) - Білл Алджео (66,2 кг)

Магомед Анкалаєв (92,9 кг) - Іон Куцелаба (92,9 кг).

Face-offs are going down now!



Tune in ⤵️ #UFCVegas8 https://t.co/OFEExMaTTD