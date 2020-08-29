Ракич і Сміт показали однакову вагу перед UFC Fight Night 175

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування турніру UFC Fight Night 175.
Про це повідомляє пресслужба промоушену.
У головній події напівважковаговик Ентоні Сміт проведе бій проти Александара Ракича.
Результати зважування:
Ентоні Сміт (92,9 кг) - Александар Ракич (92,9 кг)
Роббі Лоулер (77,5 кг) - Ніл Магни (77,5 кг)
Алекса Грассо (57,1 кг) - Джи Юн Кім (57,1 кг)
Рікардо Ламас (65,7 кг) - Білл Алджео (66,2 кг)
Магомед Анкалаєв (92,9 кг) - Іон Куцелаба (92,9 кг).
Face-offs are going down now!— UFC (@ufc) August 28, 2020
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Нагадаємо, Чемпіон UFC відмовився від титулу.
Раніше повідомлялося, що бій Адесан'я - Коста перенесений на 26 вересня.