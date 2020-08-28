Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи

Успішний виступ велосипедисток з Кіровоградщини

У французькому місті Плуе на чемпіонаті Європи 2020 з велосипедного спорту дві спортсменки з села Мошорине (Знам’янський район, Кіровоградська область) потрапили до ТОП-20.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Відбулася групова гонка серед юніорок. У ній брали участь чотири українки, з яких дві з села Мошорине. Спортсменка СДЮСШОР Промінь (тренери В.Кива, С.Чмирук) Софія Шевченко фінішувала 17-ю. Спортсмена ДВУОР імені Сергія Бубки (тренери В.Кива, В.Красов) Алла Марущук посіла 20-е місце. Інші дві українки фінішували так: Олена Ребракова - 46-ою, Єлизавета Холод - 49-ою.

Кілька днів тому в індивідуальній гонці на цьому чемпіонаті Алла Марущук посіла 10-е місце.

Варто відзначити роботу першого тренера спортсменок Вадима Миколайовича Киву. Під його керівництвом виховано сім майстрів спорту та 15 кандидати у майстри спорту.

Раніше, чемпіонат Європи з велошосе перенесли у Францію.