 Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи | Велоспорт | Champion.com.ua
Мій профіль
Болонья близька до підписання Супряги
Сьогодні 10:57 3632
Російський клуб хоче підписати Матвієнка
Сьогодні 14:32 1138 1
"Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд
Сьогодні 14:22 249
Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців
Сьогодні 14:09 603
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:04 346
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 14:02 839
Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом
Сьогодні 12:57 1514
Гладкий перейде до українського клубу
Сьогодні 12:25 1054
У Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом
Сьогодні 07:10 647
Українки дізнались суперниць на US Open
Вчора 21:47 1059
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Баскетбол Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України 133
15:40 Футбол Супряга: Багато працював, щоб опинитися у збірній України 528
15:25 Футбол Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри 460
15:10 Бокс Арум назвав дату бою Кроуфорд - Брук 575
14:55 Велоспорт Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи 576
14:40 Бокс Рамірес: Постол спробує завадити дістатися до звання абсолютного чемпіона 1251
14:35 Блог Із воріт у вічність. 19 років тому помер Сергій Перхун 4677
14:32 Футбол Російський клуб хоче підписати Матвієнка 1138 1
14:25 Футбол П'ять гравців і співробітник Агробізнесу заразилися коронавірусом 947
14:22 RunNews "Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд 249
14:09 Футбол Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців 603
14:04 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 346
14:02 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 839
13:51 Бокс Вайт відсторонений від боксу майже на місяць після бою з Повєткіним 2614
13:33 Футбол Ворскла проведе два контрольні матчі з дебютантом УПЛ 1286
13:15 Баскетбол Індіана звільнила головного тренера після вильоту з плей-оф 1275
12:57 Бокс Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом 1514
12:41 Футбол Бартомеу хотів обміняти Грізманна на Фелікса 1582
12:25 Футбол Гладкий перейде до українського клубу 1054
12:09 Футбол Аталанта ще на крок наблизилась до трансферу конкурента Маліновського з Росії 2189
11:51 Бокс Ф'юрі: Поб'ю Джошуа у першому раунді 3334
11:33 Футбол Інтер хоче підписати Коларова 1619
11:15 Футбол Рибка продовжить кар'єру у чемпіонаті Латвії 1823
10:57 Футбол Болонья близька до підписання Супряги 3632
10:41 Футбол Інгулець переглядає двох новачків 2097

Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи

Сьогодні 14:55 576 0
Успішний виступ велосипедисток з Кіровоградщини
Дві велосипедистки з села на Кіровоградщині потрапили до ТОП-20 чемпіонату Європи
#Марущук, #велоспорт

Джерело - sport-kr.com.ua.

У французькому місті Плуе на чемпіонаті Європи 2020 з велосипедного спорту дві спортсменки з села Мошорине (Знам’янський район,  Кіровоградська область) потрапили до ТОП-20.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Відбулася групова гонка серед юніорок. У ній брали участь чотири українки, з яких дві з села Мошорине. Спортсменка СДЮСШОР Промінь (тренери В.Кива, С.Чмирук) Софія Шевченко фінішувала 17-ю. Спортсмена ДВУОР імені Сергія Бубки (тренери В.Кива, В.Красов) Алла Марущук посіла 20-е місце. Інші дві українки фінішували так: Олена Ребракова - 46-ою, Єлизавета Холод - 49-ою.

Кілька днів тому в індивідуальній гонці на цьому чемпіонаті Алла Марущук посіла 10-е місце.

Варто відзначити роботу першого тренера спортсменок Вадима Миколайовича Киву. Під його керівництвом виховано сім майстрів спорту та 15 кандидати у майстри спорту.

Раніше, чемпіонат Європи з велошосе перенесли у Францію.

Коментарі ()