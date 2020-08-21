Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук пробігла 100-метрівку на Чемпіонаті України, щоб розвивати швидкість.

Про це вона розповіла Суспільному.

"Коли почався карантин, вирішили попрацювати над тими елементами, на які не вистачає часу. І коли ми дізналися, що буде командний чемпіонат України, вирішили пробігти там 100-метрівку, щоб розвивати швидкість і спробувати себе. Не можу сказати, що задоволена, не показала той результат, на який розраховувала", - сказала Бех-Романчук.