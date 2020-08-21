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Українець нокаутував польського проспекта вже у першому раунді

Сьогодні 06:22 1711 0
Побережець потужно нокаутував Палаша
Українець нокаутував польського проспекта вже у першому раунді
#Побережець

Джерело - Чемпіон.

На турнірі промоушена Absolute Championship Akhmat під назвою ACA 109 у польському місті Лодзь 35-річний український нокаутер Дмитро Побережець нокаутував  непереможеного до цього Адама Палаша.

Досвідчений українець нокаутував суперника вже в першому раунді, хоча поляк вважався перспективним і вкрай небезпечним суперником.

Побережець в MMA дебютував в 2009 році. Більшу частину своїх перемог здобув нокаутом. Зараз Дмитро на довгій серії вже з 15 перемог поспіль. Цей поєдинок проти Адама Палаша був для українця дебютним в лізі АСА.

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