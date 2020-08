На турнірі промоушена Absolute Championship Akhmat під назвою ACA 109 у польському місті Лодзь 35-річний український нокаутер Дмитро Побережець нокаутував непереможеного до цього Адама Палаша.

Досвідчений українець нокаутував суперника вже в першому раунді, хоча поляк вважався перспективним і вкрай небезпечним суперником.

Побережець в MMA дебютував в 2009 році. Більшу частину своїх перемог здобув нокаутом. Зараз Дмитро на довгій серії вже з 15 перемог поспіль. Цей поєдинок проти Адама Палаша був для українця дебютним в лізі АСА.

🇺🇦 Dmitriy Poberezhets successfully debuts in ACA League and finishes undefeated Adam Palasz via 1st round TKO! #ACA109 pic.twitter.com/O6apQtBDq0