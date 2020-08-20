Легендарний гонщик MotoGP дивом не загинув після страшної аварії

Джерело - Чемпіон.
Під час Гран-прі Австрії на автодромі в Шпільберзі сталася велика аварія між Франко Морбіделлі і Жоаном Зарко.
Гонщики відбулися ударами, але саме страшно сталося далі, адже їх мотоцикли на величезній швидкості полетіли в сторону повороту.
Якраз в цей момент на віраж заходив шестиразовий чемпіон MotoGP Валентино Россі. На сповільненому повторі видно, як байк Морбіделлі розминувся з Россі буквально на лічені частки секунди.
One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! 😱— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2020
Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi