Легендарний гонщик MotoGP дивом не загинув після страшної аварії

Валентино Россі народився в сорочці

Джерело - Чемпіон.

Під час Гран-прі Австрії на автодромі в Шпільберзі сталася велика аварія між Франко Морбіделлі і Жоаном Зарко.

Гонщики відбулися ударами, але саме страшно сталося далі, адже їх мотоцикли на величезній швидкості полетіли в сторону повороту.

Якраз в цей момент на віраж заходив шестиразовий чемпіон MotoGP Валентино Россі. На сповільненому повторі видно, як байк Морбіделлі розминувся з Россі буквально на лічені частки секунди.