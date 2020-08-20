Кандидат у національну параолімпійську збірну України здійснить рекордний заплив

Дівчина полюбляє плавати з дитинства

Джерело - Чемпіон.

15-річна дівчина Софія Федоренко здійснить рекордний заплив лише за допомогою рук.

Про це повідомляє Telegram Знай Своїх.

Софії Федоренко 15 років, навчається вдома, бо має 1 групу інвалідності - її ноги нерухомі. Дівчина полюбляє плавати з дитинства. Є членом параолімпійської збірної команди Києва з плавання та кандидатом в національну параолімпійську збірну України з плавання, Чемпіонка Києва, багаторазова чемпіонка та призерка Чемпіонатів та Кубків України з плавання, Майстер спорту України. Постійно займає призові місця на Всеукраїнських Чемпіонатах, Спартакіадах та турнірах з плавання.

22 серпня на озері Бобриця у Київській області планує встановити рекорд - пропливти лише за допомогою рук на відкритій воді 1500 м.

Софія не планує на цьому зупинятись. Мріє взяти участь у міжнародних змаганнях, Чемпіонат Європи 2020 та Паралімпійських іграх 2021 в Токіо.

Бажаємо успіхів дівчинці та будемо слідкувати за встановленням рекорду.