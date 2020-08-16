За умовами угоди буде проведена різна сувенірна продукція, будуть проводитися різні заходи - як в звичайному, так і в онлайн-форматі

Джерело - Insidethgames.

Мультиплікаційний персонаж Свинка Пеппа з однойменного серіалу стане спеціальним дитячим послом збірної Великобританії на літній Олімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомляє Insidethgames.

Національний олімпійський комітет (НОК) Великобританії уклав угоду з компанією Hasbro, яка володіє правами на персонажа.

За умовами угоди буде проведена різна сувенірна продукція, будуть проводитися різні заходи - як в звичайному, так і в онлайн-форматі.

Нагадаємо, Україна хоче провести Олімпіаду 2028 або 2030 року.

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