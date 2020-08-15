 Хмельницький Палац Спорту отримає 80 мільйонів на добудову і оновлений дизайн | Футзал | Champion.com.ua
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Хмельницький Палац Спорту отримає 80 мільйонів на добудову і оновлений дизайн

Сьогодні 15:45 155 0
Було презентовано новий вигляд фасаду Палацу спорту
Хмельницький Палац Спорту отримає 80 мільйонів на добудову і оновлений дизайн
#Хмельницький, #футзал

Джерело - ye.ua.

На добудову Палацу спорту місто Хмельницький розраховує отримати з держбюджету 80 мільйонів гривень. 

Про це заявив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко.

"Ми розраховуємо, що на наш Палац спорту виділять 80 мільйонів гривень. Поки не можемо казати, чи дійсно отримаємо ці кошти у повному обсязі, адже має бути ще одне засідання державної комісії щодо їх остаточного розподілу. Однак вже на сто відсотків можна стверджувати, що Хмельницький матиме держфінансування. Все, що залежало від міста, - зроблено. Зокрема, на цей рік з міського бюджету виділено 18 мільйонів гривень співфінансування.

Крім того, ми прийняли рішення оновити зовнішній вигляд фасаду Палацу спорту. Членам державної комісії також сподобався новий вигляд спортивного об'єкта", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, у лютому цього року Хмельницький міський голова Олександр Симчишин заявляв про небезпеку недоотримання державного фінансування на добудову місцевого Палацу спорту. За таким сценарієм, завершення будівельних робіт, заплановане на 2021-й, може відкластися на наступні роки.

Будівництво хмельницького Палацу спорту стартувало у березні 2019 року на вулиці Прибузькій. Він має стати багатофункціональною спорудою, де можуть проходити не лише спортивні заходи, а й культурні події та масштабні форуми. У ньому запроєктовано 2500 глядацьких місць з можливим розширенням до трьох тисяч. На арені Палацу спорту передбачено змінне покриття призначене для змагань з різних видів спорту.

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