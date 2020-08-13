 Скасовано проведення чемпіонату світу з велоспорту-2020 | Велоспорт | Champion.com.ua
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Скасовано проведення чемпіонату світу з велоспорту-2020

Сьогодні 14:40 877 0
Світову першість спробують провести в іншому місці
Скасовано проведення чемпіонату світу з велоспорту-2020
#Велоспорт

Джерело - sport.ua.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) скасував чемпіонат світу з шосейного велоспорту, який повинен був відбутися з 20 по 27 вересня в швейцарських комунах Егль і Мартіньї.

Про це повідомляє пресслужба UCI.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з карантинними обмеженнями у Швейцарії, які продовжили до 30 вересня. Представники багатьох збірних не мали б можливості прибути до Швейцарії на чемпіонат.

При цьому UCI заявив, що спробує провести турнір в заплановані заздалегідь терміни в іншій країні, при цьому запропонувавши гонщикам настільки ж важку за рельєфом трасу, як та, на якій повинен був пройти чемпіонат світу у Швейцарії.

Остаточне рішення з приводу місця проведення чемпіонату світу UCI оголосить не пізніше 1 вересня.

Раніше, чемпіонат Європи з велошосе перенесли у Францію.

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