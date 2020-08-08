Троє гравців Мотора не змогли потрапити на збори команди у Німеччині

Гравці не встигли оформити візи

На збір з Мотором у Німеччину не змогли відправитися відразу три білоруських легіонера - Борис Пуховський, Іван Мороз та Андрій Климовец. Гандболісти не встигли оформити необхідні для вильоту візи.

Про це розповів гравець клубу Борис Пуховський.

"На жаль, довелося проводити команду на збір, а самому залишитися на базі Мотора і тренуватися з другим складом. Причина - відсутність в паспорті шенгенської візи. Термін дії колишньої цього літа у мене закінчився. А оперативно оформити нову через особливості роботи дипломатичних представництв країн Євросоюзу в режимі пандемії виявилося справою практично неможливим", - розповів Пухівський.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021.