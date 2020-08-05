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Став відомий другий фіналіст Кубка Львівщини-2020

Сьогодні 18:11 419 0
Чемпіон України впевнено вийшов до фіналу турніру
Став відомий другий фіналіст Кубка Львівщини-2020
#Продексім, #Енергія, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 серпня, відбувся матч другого туру групи В ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу. 

Херсонський Продексім впевнено переграв хмельницький Сокіл - 7:3.

Вчора Продексім розгромив ІнБев. То ж Продексім здобув дві перемоги - виграв групу В і вийшов до фіналу турніру.

Раніше, першим фіналістом турніру стала львівська Енергія.

Кубок Львівщини-2020
Група В, тур 2
5 серпня

Продексім - Сокіл 7:3 (4:1) 

Голи: 1:0 - 5 Зварич, 2:0 - 6 Зварич, 3:0 - 10 Зварич, 4:0 - 16 Зварич, 4:1 - 20 Гуцуляк, 4:2 - 23 Бондар, 5:2 - 26 Роніньо, 6:2 - 28 Білоцерківець, 6:3 - 29 Роніньо (авт), 7:3 - 32 Роніньо

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