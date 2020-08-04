Хабіб: Затягну Гейджи на дно океану і утоплю його там

Володар титулу чемпіона UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов готовий знищити свого наступного супротивника Джастіна Гейджи.

Про це заявив сам боєць.

"Гейджи - хороший боєць, однак коли нас закриють в октагоні, йому потрібно готуватися не до боксерського поєдинку. Я не Дастін Пор'е і не Тоні Фергюсон. Затягну його на дно океану і утоплю його там", - написав Хабіб.