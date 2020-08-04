 Вайт: Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року | ММА | Champion.com.ua
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Вайт: Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року

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Вайт: Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року
#Вайт, #Мак-Грегор

Джерело - bjpenn.com.

Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор Мак- Грегор, який завершив кар'єру, не буде битися в 2021 році.

Про це заявив керівник UFC Дана Вайт.

"Мак-Грегор повісив рукавички на цвях. Конор не битиметься, наш графік розпланований до листопада, там немає його. Цього року не буде поєдинку Мак-Грегора і це точно. Я не скажу, що він не буде битися в 2021 році, проте ми для нього нічого не плануємо.

Я зараз повністю сконцентрований на наявних бійців, а Конор на пенсії. Пішов він назавжди? Більшість так не думають. Бій Мак-Грегора проти Менні Пакьяо? Що за дурниця?", - зазначив Вайт.

Відзначимо, що раніше Мак-Грегор натякнув на повернення.

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