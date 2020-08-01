Українець продовжує готуватися до змагань в Токіо

Джерело - Чемпіон.

Є цілий рік на те, щоб підготуватися ще краще і налаштуватися на перемогу на Олімпійських іграх в Токіо-2021.

Про це розповів український дзюдоїст Георгій Зантарая.

"Бачу ціль і йду до неї. Ще є цілий рік на те, щоб підготуватися ще краще і налаштуватися на перемогу. Я зроблю все можливе, щоб не повторити долю минулих Олімпійських ігор", - написав Зантарая.

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