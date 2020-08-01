Джерело - Чемпіон.
Є цілий рік на те, щоб підготуватися ще краще і налаштуватися на перемогу на Олімпійських іграх в Токіо-2021.
Про це розповів український дзюдоїст Георгій Зантарая.
"Бачу ціль і йду до неї. Ще є цілий рік на те, щоб підготуватися ще краще і налаштуватися на перемогу. Я зроблю все можливе, щоб не повторити долю минулих Олімпійських ігор", - написав Зантарая.
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ВИЖУ ЦЕЛЬ И ИДУ К НЕЙ🥇 ⠀ Вы часто спрашиваете откуда у меня столько мотивации? Еду ли я на Олимпийские игры? ⠀ КОНЕЧНО ДА. ⠀ Вообще олимпийские игры должны были начаться 24 июля 2020, но из-за пандемии их перенесли на следующий год.Ещё есть ЦЕЛЫЙ ГОД на то, что подготовиться ещё лучше и настроиться на победу✊🏼 ⠀ Я сделаю всё возможное, чтобы не повторить свою судьбу в прошлых Олимпийских играх 🥋
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