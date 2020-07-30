Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську

Два матчі відбудуться на нейтральній території

Матчі збірних України та Росії з гандболу в рамках відбору на Євро-2022 відбудуться у Мінську.

Про це повідомляє EHF.

Європейська федерація гандболу офіційно затвердила зміни в розкладі відбіркової групи №3. Обидва поєдинки між Україною і Росією відбудуться в Мінську 5 і 7 листопада.

Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2022:

5 листопада 2020

Україна - Росія

7 листопада 2020

Росія - Україна

11 березня 2021

Україна - Фарерські острови

14 березня 2021

Фарерські острови - Україна

29 квітня 2021

Україна - Чехія

2 травня 2021

Чехія - Україна

Нагадаємо, збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021.