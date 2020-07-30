Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську

Джерело - sport.ua.
Матчі збірних України та Росії з гандболу в рамках відбору на Євро-2022 відбудуться у Мінську.
Про це повідомляє EHF.
Європейська федерація гандболу офіційно затвердила зміни в розкладі відбіркової групи №3. Обидва поєдинки між Україною і Росією відбудуться в Мінську 5 і 7 листопада.
Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2022:
5 листопада 2020
Україна - Росія
7 листопада 2020
Росія - Україна
11 березня 2021
Україна - Фарерські острови
14 березня 2021
Фарерські острови - Україна
29 квітня 2021
Україна - Чехія
2 травня 2021
Чехія - Україна
Нагадаємо, збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021.