 Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську | Гандбол | Champion.com.ua
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Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську

Сьогодні 17:59 294 0
Два матчі відбудуться на нейтральній території
Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську
#Україна, #Росія

Джерело - sport.ua.

Матчі збірних України та Росії з гандболу в рамках відбору на Євро-2022 відбудуться у Мінську.

Про це повідомляє EHF.

Європейська федерація гандболу офіційно затвердила зміни в розкладі відбіркової групи №3. Обидва поєдинки між Україною і Росією відбудуться в Мінську 5 і 7 листопада.

Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2022:

5 листопада 2020
Україна - Росія
7 листопада 2020
Росія - Україна
11 березня 2021
Україна - Фарерські острови
14 березня 2021
Фарерські острови - Україна
29 квітня 2021
Україна - Чехія
2 травня 2021
Чехія - Україна

Нагадаємо, збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021.

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