 Маурісіо Руа переміг Ногейру на турнірі UFC on ESPN 14. ВІДЕО | ММА | Champion.com.ua
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Маурісіо Руа переміг Ногейру на турнірі UFC on ESPN 14

Сьогодні 09:55 745 0
Боєць здобув перемогу роздільним рішенням суддів
Маурісіо Руа переміг Ногейру на турнірі UFC on ESPN 14
#Ногейру, #Руа

Джерело - Чемпіон.

У ніч на неділю UFC провів свій четвертий турнір в Абу-Дабі (ОАЕ) на Бійцівському острові.

Бразилець Маурісіо Руа роздільним рішенням суддів переміг співвітчизника Антоніо Ногейру - 29-28, 29-28, 28-29.

Це б їх третій бій у кар'єрі. У перших двох одноголосним рішенням суддів також переміг Руа (2005, 2015).

На рахунку 38-річного Руа 27 перемог, 11 поразок і 1 нічийний результат. У 44-річного Ногейри 23 перемоги і 10 поразок.

Раніше, Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107.

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