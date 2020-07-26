Боєць здобув перемогу роздільним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

У ніч на неділю UFC провів свій четвертий турнір в Абу-Дабі (ОАЕ) на Бійцівському острові.

Бразилець Маурісіо Руа роздільним рішенням суддів переміг співвітчизника Антоніо Ногейру - 29-28, 29-28, 28-29.

Це б їх третій бій у кар'єрі. У перших двох одноголосним рішенням суддів також переміг Руа (2005, 2015).

На рахунку 38-річного Руа 27 перемог, 11 поразок і 1 нічийний результат. У 44-річного Ногейри 23 перемоги і 10 поразок.

Раніше, Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107.