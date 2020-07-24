 У МОК розглядають варіант проведення Олімпіади без глядачів | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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У МОК розглядають варіант проведення Олімпіади без глядачів

Сьогодні 10:43 705 0
Через коронавірус Олімпійські ігри можуть відбутися при пустих трибунах
У МОК розглядають варіант проведення Олімпіади без глядачів
#Токіо, #Олімпіада

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародний олімпійський комітет розглядає варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"Ви повинні підготувати різні сценарії проведення Ігор. Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові вживати необхідних заходів, щоб провести Олімпіаду в безпечному середовищі", - розповів Бах.

Раніше повідомлялося, що Японія не впевнена, що Олімпіада відбудеться в 2021 році.

Нагадаємо, організатори Олімпіади скасували церемонію початку зворотного відліку до старту турніру.

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