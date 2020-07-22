 Нурмагомедов запропонував Гейджі битися з Мак-Грегором | ММА | Champion.com.ua
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Нурмагомедов запропонував Гейджі битися з Мак-Грегором

Сьогодні 14:15 900 0
Алі Абдель-Азіз прокоментував наступні бої Конора Мак-Грегора
Нурмагомедов запропонував Гейджі битися з Мак-Грегором
#Нурмагомедов, #Мак-Грегор, #Гейджи

Джерело - sports.ru.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов дав згоду на бій Джастіна Гейджі з Конором Мак-Грегором.

Про це розповів менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Хабіб передав через мене Джастіну, щоб він бився з Конором, але Гейджі сказав ні.

Наразі Конор може бути запасним бійцем - нехай стежить за вагою, і може бути, йому посміхнеться удача і він зможе заробити.

Або він може битися з Нейтом Діасом або Хорхе Масвідалом. Нам він не цікавий. Конор повинен одержати кілька перемог над хорошими суперниками.

Єдиний варіант для нього - побитися і побити Ісламу Махачева, тоді Хабіб буде битися з ним", - розповів Абдель-Азіз.

Нагадаємо, Корм'є не вірить у повернення Нурмагомедова у 2020 році.

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