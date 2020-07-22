Нурмагомедов запропонував Гейджі битися з Мак-Грегором

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов дав згоду на бій Джастіна Гейджі з Конором Мак-Грегором.

Про це розповів менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Хабіб передав через мене Джастіну, щоб він бився з Конором, але Гейджі сказав ні.

Наразі Конор може бути запасним бійцем - нехай стежить за вагою, і може бути, йому посміхнеться удача і він зможе заробити.

Або він може битися з Нейтом Діасом або Хорхе Масвідалом. Нам він не цікавий. Конор повинен одержати кілька перемог над хорошими суперниками.

Єдиний варіант для нього - побитися і побити Ісламу Махачева, тоді Хабіб буде битися з ним", - розповів Абдель-Азіз.