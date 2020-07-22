 Українські Кажани разом з білорусами створюють Лігу чотирьох | Волейбол | Champion.com.ua
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Українці разом з білорусами створюють Лігу чотирьох

Сьогодні 12:00 807 0
Українці разом з білорусами створюють Лігу чотирьох

Джерело - Чемпіон.

Українські волейбольні команди разом з білоруськими клубами створюють спільний турнір Ліга чотирьох. Ініціатор проєкту – ВК Барком-Кажани, який  втілив в життя ідею спільного українсько-білоруських змагань після двох років підготовки та перемовин.

Це перший проєкт такого формату на теренах України. Вчора, 21 липня, разом з білоруськими колегами "Барком-Кажани" організували онлайн-зустріч по реалізації турніру. Наразі запланували у березні провести фінальну частину змагань.

Про учасників Ліги чотирьох.

Поки це формат "два на два". Тобто, два білоруські волейбольні клуби та два українські. Білорусію у Лізі чотирьох представлятимуть ВК Шахтар із Солігорська та мінський Будівельник (ВК Строитель). Під прапором України на майданчику гратимуть житомирські Житичі-ЖНАЕУ та львівський Барком-Кажани. При чому, команди змагатимуться не лише за звання переможця турніру: Ліга чотирьох матиме заохочувальний призовий фонд.

Історію народження проєкту.

Ідея Ліги чотирьох належить президенту  ВК Барком-Кажани Олегу Барану. Зародилась вона ще під час перших зустрічей з білоруськими спортивними колегами. Коли Шахтар брав участь у львівському турнірі Кубок Лева ( 2018 рік). Завантаженість регулярними матчами та чемпіонатами дещо відтягувала старт турніру. А от в час карантину проєкт про спільний українсько-білоруський турнір нарешті отримав життя.

Зі свого боку, ВК Барком-Кажани дякує за активну  підтримку Федерації волейболу України, яка долучається до реалізації Ліги чотирьох.

"Цей турнір допоможе українському волейболу вийти на новий рівень. Ми  зможемо підвищити конкурентність українських волейбольних клубів на світовій арені. Разом з цим наші вболівальники отримають можливість слідкувати за щораз кращим волейболом", – цитує президента ВК Барком-Кажани Олега Барана пресслужба клубу.

Формат "два на два" теж тимчасовий. За прогнозами ініціаторів турніру, в майбутньому кількість учасників однозначно збільшуватиметься.

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