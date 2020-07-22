 Іванчук здобув перемогу на старті супертурніру Легенди шахів | Шахи | Champion.com.ua
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Іванчук здобув перемогу на старті супертурніру Легенди шахів

Сьогодні 10:17 1041 1
Василь Іванчук вдало стартував на турнірі
Іванчук здобув перемогу на старті супертурніру Легенди шахів
#Іванчук

Джерело - ukrinform.ua.

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу над Петером Леко з Угорщини - 3:2.

Про це повідомляє Укрінформ.

У другому турі, 22 липня, Іванчук зустрінеться з Гельфандом.

Турнір Легенди Шахів почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів.  Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10.

Призовий фонд складає 150 тис доларів, переможець отримає 45 тис доларів і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в 1 млн доларів.

Раніше, Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі.

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