Фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі

Відбулося засідання Виконавчого комітету Асоціації футзалу України

Внаслідок неможливості проведення матчів Фіналу чотирьох Кубка України з футзалу із глядачами було вирішено перенести поєдинки цього турніру з Сєвєродонецька до Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Ареною, яка прийме усі три зустрічі стане палац спорту Юність. Також відзначимо, що датами проведення матчів визначено 15 та 16 серпня.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування у рамках 1/2 фіналу на глядачів очікуватимуть протистояння таких команд:

ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) - Ураган (Івано-Франківськ)

Продексім (Херсон) - ХІТ (Київ)

У рамках другого ігрового дня переможці обидвох пар зіграють у фінальному матчі. Про час початку поєдинків буде повідомлено пізніше.

Матчі у Запоріжжі також відбудуться за порожніх трибун, якщо не буде ухвалене рішення про можливість їхнього проведення за присутності глядачів.

Раніше, Броканело очолив херсонський Продексім.