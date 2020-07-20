Головний тренер викликав до команди 15 гравців

Національна збірна України під керівництвом Угіса Крастіньша розпочала тренувальний збір у місті Запоріжжя.

Про це повідомляє volleyball.ua.

Головний тренер викликав до команди 15 гравців:

Зв’язуючі: Віталій Щитков, Владислав Діденко, Олексій Головень (Барком-Кажани);

Діагональні: Василь Тупчій (Араго де сет, Франція), Дмитро Віжцький (АСК, Росія);

Догравальники: Олег ШЕВЧЕНКО (Барком-Кажани), Ілля Ковальов, Ян Єрещенко (Єнісей, Росія), Тимофій Полуян;

Ліберо: Денис Фомін, Дмитро Канаєв (МХП-Вінниця);

Центральні блокуючі: Юрій Семенюк (Барком-Кажани), Максим Дрозд (Барком-Кажани), Дмитро Терьоменко (Ольштин, Польща), Владислав Щуров (МХП-Вінниця).

За попередніми даними, тренування у Запоріжжі триватимуть до 1 серпня.

Нагадаємо, український волейболіст прийняв російське громадянство.